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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Агрессивные действия со стороны РФ и утилизация вакцины против COVID-19 — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
10 ноября, 06:00
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Россия перебрасывает танки к украинской границе, а в Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины против коронавируса
Россия наращивает войска на границе с Украиной, а Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Коллаж: Сегодня
Россия наращивает войска на границе с Украиной, а Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В "Слуге народа" пополнение – ЦИК назвала новых депутатов

Центральная избирательная комиссия 9 ноября на заседании признала народными депутатами трех человек. Двое из них выиграли довыборы в Раду, еще один – заменит в "Слуге народа" Ирину Верещук, назначенную на должность министра реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Слева на право – Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Сергей Кострийчук. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на право – Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Сергей Кострийчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Непохоже на запугивание. Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ

Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.

Россия тайно перекидывает танки к украинской границе. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия тайно перекидывает танки к украинской границе. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Украине уничтожили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Украины утилизировало 500 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Утилизация связана с истечением срока годности препаратов.

Срок годности вакцины истек/Коллаж: Сегодня
Срок годности вакцины истек/Коллаж: Сегодня

Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету

Мини-вертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет. Он длился более 2 минуты. За это время аппарат успел сделать снимки.

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Вертолет Ingenuity поднялся в воздух более чем на 2 минуты/Коллаж: Сегодня
Вертолет Ingenuity поднялся в воздух более чем на 2 минуты/Коллаж: Сегодня

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