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В Украине уничтожили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
9 ноября, 23:09
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Несмотря на уничтожение в стране есть еще несколько сотен тысяч доз этого препарата
Срок годности вакцины истек/Коллаж: Сегодня
Срок годности вакцины истек/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины утилизировало 500 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщают Ліга.Новини.

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Почему утилизировали?

Утилизация связана с истечением срока годности вакцины. В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 ноября в стране оставалось около полумиллиона доз вакцин, срок годности которых подходил к концу уже 31 октября. Все вакцины изъяли из пунктов и центров, где проводят вакцинацию.

"Точное количество просроченных доз станет известно после пересчета препаратов", — добавили в Минздраве.

Наличие вакцины сейчас

По состоянию на 9 ноября в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca. Срок их годности истечет через несколько недель. Как отметили в Минздраве, их будут использовать для вакцинации в качестве первой и второй дозы.

Ситуация с вакцинацией в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

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Всего проведено 19 584 775 прививок. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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