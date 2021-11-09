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В Україні знищили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
9 листопада, 23:09
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Попри знищення в країні є ще кілька сотень тисяч доз цього препарату
Термін придатності вакцини закінчився/Колаж: Сьогодні
Термін придатності вакцини закінчився/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляють Ліга.Новини.

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Чому утилізували?

Утилізація пов'язана з закінченням терміну придатності вакцини. У відомстві зазначили, що станом на 1 листопада в країні залишалося близько півмільйона доз вакцин, строк придатності яких добігав кінця вже 31 жовтня. Усі вакцини вилучили з пунктів та центрів, де проводять вакцинацію.

"Точна кількість прострочених доз стане відома після перерахунку препаратів", – додали в МОЗ.

Наявність вакцини зараз

Станом на 9 листопада в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca. Термін їхньої придатності закінчиться за кілька тижнів. Як зазначили в МОЗ, їх використовуватимуть для вакцинації в якості першої та другої дози.

Ситуація із вакцинацією в Україні

З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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Усього проведено 19 584 775 щеплень. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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