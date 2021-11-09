В Україні знищили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомляють Ліга.Новини.
Чому утилізували?
Утилізація пов'язана з закінченням терміну придатності вакцини. У відомстві зазначили, що станом на 1 листопада в країні залишалося близько півмільйона доз вакцин, строк придатності яких добігав кінця вже 31 жовтня. Усі вакцини вилучили з пунктів та центрів, де проводять вакцинацію.
Далі по темі
"Точна кількість прострочених доз стане відома після перерахунку препаратів", – додали в МОЗ.
Наявність вакцини зараз
Станом на 9 листопада в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca. Термін їхньої придатності закінчиться за кілька тижнів. Як зазначили в МОЗ, їх використовуватимуть для вакцинації в якості першої та другої дози.
Ситуація із вакцинацією в Україні
З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Усього проведено 19 584 775 щеплень. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Читайте також
- В Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією. Працівників, які не зроблять щеплення проти COVID-19, буде відсторонено від роботи.
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів.