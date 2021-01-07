Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк упевнений, політикум США знайде правильні рішення у відповідь на ворожі провокації.

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Про це він заявив після затвердження Конгресом США перемоги Президента Джозефа Байдена на своїй сторінці в Facebook.

Промова Байдена, зазначив Яценюк, сталася на тлі безпрецедентних подій, які вчора, 6 січня, відбулися у Вашингтоні.

"Джозеф Байден особисто відповів на виклик, який сьогодні стоїть не лише перед Америкою, але й усім світом. Саме він сказав Америці та світові про гідність демократії. Ми повинні дати гідну і сильну відповідь на всі загрози, які сьогодні руйнують надію людства на мир, безпеку і розвиток. Це загрози неповаги до верховенства права, демократичних норм і стандартів, до інститутів демократії, до самого поняття справедливості для всіх", — зазначив Яценюк.

Це також загрози невігластва, популізму, брехні та політичного хаосу, який так активно поширюють світом як політичні авантюристи, так і прямі вороги демократії на чолі з Кремлем, підкреслив політик.

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Події у Вашингтоні були викликом світовій демократії, наголосив Яценюк: "негідною є роль тих безумців, які спровокували штурм Капітолію і загибель людей".

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Яценюк зазначив, що Україна хоче єдності Сполучених Штатів.

"Україна хоче бачити мудре лідерство Джозефа Байдена", – написав він.

Яценюк також підкреслив, що й у 2004, й у 2014 роках за винятково складних обставин Україна знайшла всі демократичні засоби, щоб вийти з найдраматичніших криз, викликаних керованими Москвою політиками.

"Наш приклад варто згадки сьогодні. Ми зуміли захистити право і демократію законним і цивілізованим способом. Америка стане сильніше. Світова демократія стане сильніше. Україна стане сильнішою. Вірю в це", – написав Яценюк.

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Раніше ми повідомляли, що колишній прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, назвавши її "історичним рішенням американського народу".

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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