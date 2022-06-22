Арахамія звинуватив прем'єра Грузії у поширенні фейків

У Тбілісі знайшли головного винного у тому, що їм не дали кандидатства

Арахамія повідомив, що чекати олігархічним маріонеткам / Колаж "Сьогодні"

Тбілісі шукає винних у тому, що Грузії відмовлено в отриманні статусу кандидата у члени ЄС разом із Україною та Молдовою. Там вважають, що винен голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а не пробуксування демократичних реформ, що було прописано у рекомендації Єврокомісії від 17 червня. Звинувачення на адресу Арахамії надійшли від прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, який одразу отримав відповідь та звинувачення у поширенні фейків.

Про це йдеться у відеоролику, який розмістив Арахамія на своїх сторінках у соцмережах.

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Заява

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі. – Ред.). заявив, що Арахамія їздив до Європи та США, і відмовляв брати Грузію до членів Євросоюзу. У кандидати, точніше. По-перше, у Європі Арахамія не був. У Штатах Арахамія безпосередньо займався тим, що доводив концепцію, що пан Іванішвілі є олігархом проросійського клану, який має маріонетковий уряд, по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче до Європи", – сказав політик.

Арахамія також повідомив, що Україна підтримуватиме прагнення грузинського народу до членства в ЄС.

"Ми як влада України допомагатимемо максимально Грузії ставати членом ЄС. І не звертайте увагу на відверті вкидання та фейки грузинського уряду, зокрема прем'єр-міністра, який розповсюджує фейки на замовлення одного олігарха. Тому, грузини, тримайтеся. На нас чекає спільне світле майбутнє у Європі!" – запевнив Арахамія.

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Грузинська історія

На початку червня Гарібашвілі заявив, що якщо комусь і належить статус кандидата в Європейський Союз, то спочатку Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

"Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу", – цитували тоді ЗМІ Гарібашвілі.

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І швидко отримав відповідь від радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ніхто не записується у чергу на смерть від російських ракет, Гарібашвілі. Україна сплачує жахливу ціну за вибір бути європейською демократією. ЄС сплачує велику ціну, щоб захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за вигоду. А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?" – написав тоді Подоляк у Twitter.

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