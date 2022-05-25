Арестович погадав на картах Таро та з'ясував майбутнє

Радник голови ОП виклав кумедний пост

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович продовжує жартувати в соціальних мережах. Він виклав у Мережу пост, до якого прикріпив фотографію карт Таро, викладених у вигляді слова "Ні".

Фото він підписав так:

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"Замовив таро-розклад: - Чи варто вірити Арестовичу? - Начебто, сприятливий прогноз, ні?"

Роздягнувся у прямому ефірі

Раніше Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив змінити одяг на український національний – вишиванку. Він зняв футболку перед камерою і вдягнув вишиванку.

Арестович зробив це під час ефіру на YouTube-каналі журналістки Юлії Латиніної.

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