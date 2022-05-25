Арестович погадав на картах Таро та з'ясував майбутнє

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович продовжує жартувати в соціальних мережах. Він виклав у Мережу пост, до якого прикріпив фотографію карт Таро, викладених у вигляді слова "Ні".
Фото він підписав так:
"Замовив таро-розклад:
- Чи варто вірити Арестовичу?
- Начебто, сприятливий прогноз, ні?"
Роздягнувся у прямому ефірі
Раніше Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив змінити одяг на український національний – вишиванку. Він зняв футболку перед камерою і вдягнув вишиванку.
Арестович зробив це під час ефіру на YouTube-каналі журналістки Юлії Латиніної.
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