Арестович погадал на картах Таро и выяснил будущее

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович продолжает шутить в социальных сетях. Он выложил в Сеть пост, к которому прикрепил фотографию карт Таро, выложенных в виде слова "Нет".
Фото он подписал так:
"Заказал таро-расклад:
- Стоит ли верить Арестовичу?..
- Вроде, благоприятный прогноз, не?"
Разделся в прямом эфире
Ранее Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил сменить одежду на украинскую национальную – вышиванку. Он снял футболку перед камерой и надел вышиванку.
Арестович сделал это во время эфира на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной.
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