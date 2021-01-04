Без одягу, хімії та преси під час локдауну: у ЦГЗ звернулися до Кабміну

Центр громадського здоров'я передасть на розгляд до Кабміну правки, щоб не всі товари повсякденного попиту потрапили під заборону під час локдауну, який почне діяти в Україні з 8 січня.
За словами гендиректора директорату громадського здоров'я та профільних захворювань Ірини Руденко, правки на розгляд до Кабміну передадуть 5 січня, йдеться в сюжеті "Сьогодні".
"Ми завтра плануємо вносити зміни до постанови. Всі ці звернення, які до нас надходили – і щодо соціалки, і від Американської торгівельної палати, і від інших міністерств, ми їх опрацювали і запропонуємо завтра внести точкові зміни до неї . Там буде частина цих пропозицій врахована", – розповідає Ірина Руденко.
Нгадаємо, під заборону потрапили:
- побутова хімія;
- інструменти;
- одяг;
- преса;
- дитячі товари для навчання.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" нагадав, які будуть обмеження і заборони з 8 січня та що працюватиме.
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