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Без одягу, хімії та преси під час локдауну: у ЦГЗ звернулися до Кабміну

4 січня, 22:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що правки будуть

Центр громадського здоров'я передасть на розгляд до Кабміну правки, щоб не всі товари повсякденного попиту потрапили під заборону під час локдауну, який почне діяти в Україні з 8 січня.

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За словами гендиректора директорату громадського здоров'я та профільних захворювань Ірини Руденко, правки на розгляд до Кабміну передадуть 5 січня, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Ми завтра плануємо вносити зміни до постанови. Всі ці звернення, які до нас надходили – і щодо соціалки, і від Американської торгівельної палати, і від інших міністерств, ми їх опрацювали і запропонуємо завтра внести точкові зміни до неї . Там буде частина цих пропозицій врахована", – розповідає Ірина Руденко.

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Нгадаємо, під заборону потрапили:

  • побутова хімія;
  • інструменти;
  • одяг;
  • преса;
  • дитячі товари для навчання.
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" нагадав, які будуть обмеження і заборони з 8 січня та що працюватиме.

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Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

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