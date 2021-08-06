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"Будуть апеляції": Венедіктова про рішення суду щодо Чаусу

6 серпня 2021 14:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Генеральний прокурор вважає, що суспільство занадто емоційно сприйняло справу судді-втікача

Венедіктова не в курсі, хто викрадав Чауса з Молдови. Колаж "Сьогодні"

Венедіктова не в курсі, хто викрадав Чауса з Молдови. Колаж "Сьогодні"

У справі судді Миколи Чауса, підозрюваного у хабарництві, швидше за все, буде подана апеляція на рішення Вищого антикорупційного суду про цілодобовий домашній арешт – причому і від захисту, і від прокурорів.

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Таку думку висловила журналістам генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає РБК-Україна.

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП, і від адвокатів Чауса", – сказала вона.

Говорячи в цілому про справу екссудді Дніпровського суду Києва, якого вдалося "дістати" аж в Молдові, генпрокурор назвала це прикладом координації та співпраці різних правоохоронних органів. І це незважаючи на те, що НАБУ і СБУ влаштували справжню погоню через Чауса. На її думку, суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

У той же час вона не знає, хто викрав суддю у Молдові.

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"Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують", – додала Венедиктова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінниччини в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

У ОГП зазначали, що Чаус має два статуси: в НАБУ він проходить підозрюваним у кримінальній справі про хабарництво, а у СБУ – потерпілим через його викрадення. Різні процесуальні статуси Чауса у кримінальних процесах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень, заявили у прокуратурі.

4 серпня суд обрали йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний суддя-втікач Чаус.

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