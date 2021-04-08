Що робити, якщо діти масово хворіють COVID-19: інфекціоніст дала пораду

Раніше вважали, що діти тільки переносять інфекцію, але не хворіють, каже Алла Волоха

Продовження пандемії COVID-19 і поява в Україні нових штамів коронавірусу привели до того, що діти стали в 2,6 разу частіше хворіти на коронавірусну хворобу. Ліжка в інфекційних лікарнях дедалі частіше займають пацієнти до 18 років, при цьому не виключені й летальні випадки. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що потрібно робити, якщо діти починають масово хворіти на ковід?

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Алла Волоха, імунолог, інфекціоніст, лікар медичних наук, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика каже:

"Захворюваність дітей зростає паралельно із захворюваністю дорослих. Я думаю, одна з причин – зростання загальної захворюваності. З іншого боку, ми знаємо, що нові варіанти – більш контагіозні. У вірусу тепер більша сумісність з рецепторами, через які вони потрапляють у клітини. Хоча цих рецепторів у дітей менше, аніж у дорослих, вони є, і віруси швидше проникають в них".

Якщо раніше вважали, що діти тільки переносять інфекцію, але не хворіють, то тепер це не так. Алла Волоха впевнена, що контакти дітей у дитсадках і молодшій школі потрібно обмежувати. Хоча раніше їх в останню чергу закривали або переводили на дистанційку:

"У цій ситуації, коли дуже велика ймовірність підхопити коронавірусну інфекцію, є сенс все ж таки обмежити контакти серед дітей у садочках і школах. Діти хворіють і поширюють інфекцію – це теж один із чинників, який сприяє поширенню вірусу. Якщо ми обмежуємо контакти дорослих, то логічно обмежити зараз і контакти серед дітей, щоб вони самі не хворіли і не поширювали інфекцію".

Нагадаємо, через зростання захворюваності коронавірусів Pfizer почав випробування COVID-вакцини на немовлятах від шести місяців до двох років і дітей від 2 до 11 років. Раніше з'ясувалося, що діти 12-15 років добре переносять вакцину, а побічні ефекти в цілому відповідають тим, які спостерігаються у дорослих.

Також повідомлялося, що Україна отримає 10 млн доз вакцини від ковіду виробництва Pfizer/BioNTech.

Відео: Сьогодні

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