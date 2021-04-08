COVID-19 у дитини – чому діти стали частіше хворіти, як їх лікують

Початковий варіант вірусу "не чіпав" дітей. Тепер все частіше дітей госпіталізують з діагнозом COVID-19 з ускладненнями. Нещодавно від коронавірусу померло немовля у Маріуполі. Інфекційні лікарні, які раніше брали дорослих, тепер зайняті дітьми. Є думка, що річ у мутації вірусу. Нові штами легше "чіпляються" до дітей.

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Найбільше зараз страждають діти до 10 років, зазначають у Національній академії наук України. Якщо порівнювати з осінню минулого року, то госпіталізації дітей почастішали в 2,6 раза.

Чому COVID-19 тепер зачіпає і дітей

Діти стали частіше хворіти COVID-19. Якщо восени кожен 50-й хворий був дитиною до 9 років, то сьогодні – це кожен 14-й, 20-й. А до лікарні діти з COVID-19 потрапляють в 2,6 раза частіше, говориться у звіті Національної академії наук України. Це найбільше зростання серед всіх вікових категорій. Для порівняння, госпіталізації літніх людей віком 70-79 років зросли на 1,7 раза у порівнянні з осінню.

Вcе більше лікарень зайняті дітьми з COVID-19

В Україні вже 13 лікарень зайняті хворими на COVID-19 на понад, ніж на 50%, за даними Міністерства охорони здоров'я. Такого раніше не було, говорить лікар-інфекціоніст Інна Андрусовіч.

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На 6 квітня найбільше завантажені п'ять лікарень:

Волинська обласна інфекційна лікарня – зайняті 100% місць, відведених для дітей з COVID-19.

Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (Лисичанськ) – зайняті 90% місць, відведених під COVID-19.

Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня – 90%.

Реклама Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня – 81%.

Дніпропетровська обласна дитяча лікарня – 80%.

"У порівнянні з осінньою хвилею дітей хворіє більше. Я це бачу по нашому відділенню, по відділенню першої міської лікарні (Київ – Ред.), що дітей стало більше і більшою стала частка дітей з важкими формами COVID-19. Частіше хворіють діти з супутніми хворобами. Наприклад, ожиріння, цукровий діабет – небезпечні як для дітей так і для дорослих", – зазначає імунологиня Алла Волоха.

Що потрібно робити? Якщо раніше вважали, що діти тільки переносять інфекцію, але не хворіють, то тепер це не так. Імунолог Алла Волоха впевнена, що контакти дітей в дитсадках і молодшій школі потрібно обмежувати. Хоча раніше їх в останню чергу закривали або переводили на дистанційку.

"У цій ситуації, коли дуже велика ймовірність підхопити коронавірусну інфекцію, то є сенс, все таки, обмежити контакти серед дітей у садочках і школах. Діти хворіють і поширюють інфекцію – це теж один із чинників, який сприяє поширенню вірусу. Якщо ми обмежуємо контакти дорослих, то логічно обмежити зараз і контакти серед дітей, щоб вони самі не хворіли і не поширювали інфекцію", – говорить Алла Волоха.

Через зростання захворюваності коронавірусів Pfizer почав випробування COVID-вакцини на немовлятахвід шести до двох років і дітей від 2 до 11 років. Раніше компанія заявила про 100%-у ефективніть для дітей 12-15 років. З'ясувалося, що діти добре переносять вакцину, а побічні ефекти загалом відповідають тим, які спостерігаються у дорослих.

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