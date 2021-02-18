Що таке інтернет-ресторан та як працює перший такий в Україні – SMILEFOOD

У 2013 році в Україні відкрився перший онлайн-ресторан із назвою SMILEFOOD

Поняття "ресторан" знайомо кожному, а ось термін "онлайн-ресторан" наразі викликає питання у багатьох користувачів. Як же сформувалось це поняття?

Як все починалося

У 2013 році в Україні почав працювати перший онлайн-ресторан із назвою SMILEFOOD.

У той період в Києві спостерігався бум ресторанного бізнесу, але перший, саме інтернет-ресторан, був відкритий в Одесі, на батьківщині підприємництва в Україні.

Ідея заснувати такий вид діяльності виникла у місцевого бізнесмена Олександра Соколова після невдалих спроб замовити їжу з доставкою під час ділової подорожі саме в Києві.

За словами підприємця, він був натхненний унікальною ідеєю, але не очікував, що вона створить новий напрямок у бізнесі.

Після того багато компаній почали використовувати у своїх назвах термін "онлайн-ресторан", при цьому не завжди дотримуючись концепції в її первісному вигляді.

Що ж це таке – онлайн-ресторан

В онлайн-ресторані немає окремого залу для прийому їжі, де можна прийти та замовити їжу. Єдиний канал комунікації – це онлайн-сервіс. Меню можна переглянути на сайті та в мобільному додатку.

Замість офіціантів тут працюють співробітники Call-центру та власної кур'єрської служби, які візьмуться за доставку послуг до "столику клієнта".

Страви з ресторанними візуальними та смаковими якостями

Ви знаходитеся вдома, на пляжі чи в парку та хочете придбати їжу з ресторану у відповідній упаковці – будь ласка, з таким задумом було і створене поняття онлайн-ресторан.

Де б ви не знаходилися – ви можете створити собі ресторанний настрій. Концепція онлайн-ресторану передбачає доставку як додому, так і в найрізноманітніші місця.

Сертифікація

Онлайн-ресторан хоч і не має офлайн-залу для прийому гостей, проте кухня знаходиться за конкретною фізичною адресою.

Це означає, що онлайн-сервіс проходить перевірку так само, як і всі інші офлайн-ресторани.

Перший онлайн-ресторан SMILEFOOD у цьому напрямку задав певний тон. Онлайн-сервіс пройшов офіційну перевірку та став єдиним онлайн-рестораном в Україні, сертифікованим за міжнародним стандартом ISO 9001 2015.

Говорячи простими словами, компанія працює лише із сертифікованими постачальниками та слідкує за кожним інгредієнтом, який входить в меню.

Не плутати із кейтерингом

Онлайн-ресторан – це не кейтеринг. Тут тільки готують та доставляють ваше замовлення. У разі надання послуг кейтерингу, ви отримуєте обслуговування офіціантів на заходах, сервісне обслуговування, оформлення столів, розлив та подачу напоїв гостям та ін.

В онлайн-ресторані ви робите замовлення цілодобово за допомогою мобільних додатків, веб-сайту або просто дзвінка оператору. Моменти споживання їжі можуть бути різними: вдома або в готелі – одні, в парку або на набережній – зовсім інші. В онлайн-сервісі все передбачено: в упаковці до замовлення обов’язково мають бути вологі та сухі серветки, зубочистка, жвачка, одноразові столові прибори тощо.

В онлайн-ресторані готують тільки з-під ножа

Отримали замовлення і лише тоді почали готувати – золоте правило роботи онлайн-ресторану. За словами засновника першого онлайн-ресторану SMILEFOOD Олександра Соколова, це одне з найважливіших правил у роботі онлайн-сервісу такого формату.

Менше рамок та обмежень відносно меню

Онлайн-ресторан може собі дозволити широкий спектр продукції в меню без втрати певної концепції. А ось готувати в офлайн-ресторані японської кухні солянку чи бургер – як мінімум дивно. В онлайн-ресторані меню різноманітне та може дозволити собі страви з національних кухонь всього світу.

Доставка тільки власними силами

В онлайн-ресторані всі замовлення приймаються онлайн, готуються з-під ножа та доставляються у заявлене місце та вказані строки клієнтові.

Онлайн-сервіс такого формату має виключно власну кур'єрську службу. Це дозволяє контролювати процес замовлення від моменту прийняття до моменту отримання замовлення "до рук" клієнта.

Чи є меню від шефа

Все як у ресторані, тільки онлайн. Це стосується і традиційного розділу – меню від шефа.

Наприклад, у першому онлайн-ресторані є свій бренд-шеф Юрій Ковриженко та страви від нього.

На сьогоднішній момент в Україні створено вже більш ніж 10 онлайн-ресторанів, в основному на регіональному рівні. Національним став лише один онлайн-ресторан.

Після пандемії Covid-19 сервіс онлайн-ресторану став ще більш актуальним, тому можна прогнозувати появу нових гравців на цьому ринку.

Довідка

Перший онлайн-ресторан SMILEFOOD представлений у 4 містах України: Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон.

У меню інтернет-ресторану є суші, роли, піца, салати, бургери, супи, паста та багато іншого. Компанія готує їжу лише з-під ножа.

Авто кур'єрської служби доставки SMILEFOOD має унікальний дизайн: на криші машин встановлена ​​конструкція з металопластику у вигляді креветки.

У 2021 році бренд-шефом SMILEFOOD став Юрій Ковриженко – відомий на весь світ шеф-повар, посол української кухні від Міністерства закордонних справ.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама