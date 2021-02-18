Що таке інтернет-ресторан та як працює перший такий в Україні – SMILEFOOD

Поняття "ресторан" знайомо кожному, а ось термін "онлайн-ресторан" наразі викликає питання у багатьох користувачів. Як же сформувалось це поняття?
Як все починалося
У 2013 році в Україні почав працювати перший онлайн-ресторан із назвою SMILEFOOD.
У той період в Києві спостерігався бум ресторанного бізнесу, але перший, саме інтернет-ресторан, був відкритий в Одесі, на батьківщині підприємництва в Україні.
Ідея заснувати такий вид діяльності виникла у місцевого бізнесмена Олександра Соколова після невдалих спроб замовити їжу з доставкою під час ділової подорожі саме в Києві.
За словами підприємця, він був натхненний унікальною ідеєю, але не очікував, що вона створить новий напрямок у бізнесі.
Після того багато компаній почали використовувати у своїх назвах термін "онлайн-ресторан", при цьому не завжди дотримуючись концепції в її первісному вигляді.
Що ж це таке – онлайн-ресторан
В онлайн-ресторані немає окремого залу для прийому їжі, де можна прийти та замовити їжу. Єдиний канал комунікації – це онлайн-сервіс. Меню можна переглянути на сайті та в мобільному додатку.
Замість офіціантів тут працюють співробітники Call-центру та власної кур'єрської служби, які візьмуться за доставку послуг до "столику клієнта".
Страви з ресторанними візуальними та смаковими якостями
Ви знаходитеся вдома, на пляжі чи в парку та хочете придбати їжу з ресторану у відповідній упаковці – будь ласка, з таким задумом було і створене поняття онлайн-ресторан.
Де б ви не знаходилися – ви можете створити собі ресторанний настрій. Концепція онлайн-ресторану передбачає доставку як додому, так і в найрізноманітніші місця.
Сертифікація
Онлайн-ресторан хоч і не має офлайн-залу для прийому гостей, проте кухня знаходиться за конкретною фізичною адресою.
Це означає, що онлайн-сервіс проходить перевірку так само, як і всі інші офлайн-ресторани.
Перший онлайн-ресторан SMILEFOOD у цьому напрямку задав певний тон. Онлайн-сервіс пройшов офіційну перевірку та став єдиним онлайн-рестораном в Україні, сертифікованим за міжнародним стандартом ISO 9001 2015.
Говорячи простими словами, компанія працює лише із сертифікованими постачальниками та слідкує за кожним інгредієнтом, який входить в меню.
Не плутати із кейтерингом
Онлайн-ресторан – це не кейтеринг. Тут тільки готують та доставляють ваше замовлення. У разі надання послуг кейтерингу, ви отримуєте обслуговування офіціантів на заходах, сервісне обслуговування, оформлення столів, розлив та подачу напоїв гостям та ін.
В онлайн-ресторані ви робите замовлення цілодобово за допомогою мобільних додатків, веб-сайту або просто дзвінка оператору. Моменти споживання їжі можуть бути різними: вдома або в готелі – одні, в парку або на набережній – зовсім інші. В онлайн-сервісі все передбачено: в упаковці до замовлення обов’язково мають бути вологі та сухі серветки, зубочистка, жвачка, одноразові столові прибори тощо.
В онлайн-ресторані готують тільки з-під ножа
Отримали замовлення і лише тоді почали готувати – золоте правило роботи онлайн-ресторану. За словами засновника першого онлайн-ресторану SMILEFOOD Олександра Соколова, це одне з найважливіших правил у роботі онлайн-сервісу такого формату.
Менше рамок та обмежень відносно меню
Онлайн-ресторан може собі дозволити широкий спектр продукції в меню без втрати певної концепції. А ось готувати в офлайн-ресторані японської кухні солянку чи бургер – як мінімум дивно. В онлайн-ресторані меню різноманітне та може дозволити собі страви з національних кухонь всього світу.
Доставка тільки власними силами
В онлайн-ресторані всі замовлення приймаються онлайн, готуються з-під ножа та доставляються у заявлене місце та вказані строки клієнтові.
Онлайн-сервіс такого формату має виключно власну кур'єрську службу. Це дозволяє контролювати процес замовлення від моменту прийняття до моменту отримання замовлення "до рук" клієнта.
Чи є меню від шефа
Все як у ресторані, тільки онлайн. Це стосується і традиційного розділу – меню від шефа.
Наприклад, у першому онлайн-ресторані є свій бренд-шеф Юрій Ковриженко та страви від нього.
На сьогоднішній момент в Україні створено вже більш ніж 10 онлайн-ресторанів, в основному на регіональному рівні. Національним став лише один онлайн-ресторан.
Після пандемії Covid-19 сервіс онлайн-ресторану став ще більш актуальним, тому можна прогнозувати появу нових гравців на цьому ринку.
Довідка
Перший онлайн-ресторан SMILEFOOD представлений у 4 містах України: Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон.
У меню інтернет-ресторану є суші, роли, піца, салати, бургери, супи, паста та багато іншого. Компанія готує їжу лише з-під ножа.
Авто кур'єрської служби доставки SMILEFOOD має унікальний дизайн: на криші машин встановлена конструкція з металопластику у вигляді креветки.
У 2021 році бренд-шефом SMILEFOOD став Юрій Ковриженко – відомий на весь світ шеф-повар, посол української кухні від Міністерства закордонних справ.
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