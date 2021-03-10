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Циклон різко зіпсує погоду в Україні: коли чекати дощів і снігу

10 березня, 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сонячна погода радуватиме недовго – до вихідних все зіпсується

Завтра в Україні буде ще спокійна і сонячна погода, а ось у п'ятницю майже всю Україну накриють дощі, сніг і штормовий вітер. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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11 березня. Холодно, але сонячно

Антициклон Luitgard ще блокуватиме циклони Jozef і Klaus, які до нас наближаються разом з атмосферними фронтами з північного заходу Європи (карта).

У четвер без опадів. Температура повітря вночі 4-9 градусів морозу, на сході, північному сході, місцями у центральних областях – 9-14 градусів нижче нуля.

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Вдень від 3 морозу до 3 тепла. У західній частині потеплішає до 4-7 градусів.

Поривчастий, до штормових поривів, вітер можливий на заході і в Приазов'ї.

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У Києві без опадів. Найближчої ночі 4-6 морозу, в околицях може і нижче. Завтра вдень 0-2 тепла.

12 березня. Дощі, сніг і штормове попередження

У п'ятницю потужна ціклонічність принесе до України ускладнення погоди з опадами і сильним вітром.

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За даними Укргідрометцентру, на півдні і заході країни мокрий сніг і дощі, а у центральних і північних областях – сніг. Сухо буде тільки на Донбасі, в Запорізькій області та в Криму.

Також ми писали, коли в Україні знову потеплішає. Найближчими днями ночі ще будуть дуже морозними.

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погода прогноз погоди циклон наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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