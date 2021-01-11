Навчання під час локдауну: чи задоволені навчанням вдома батьки і діти

Купа напрацювань не реалізована, бо нема грошей на техніку для вчителів і дітей

Сьогодні школярі повернулися до навчання після зимових канікул. Через посилений карантин вони будуть навчатися дистанційно: попередньо – до 25-го січня.

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Чи задоволені навчанням вдома батьки і діти – розбиралася кореспондент новин "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

У родині Білінських – двоє учнів. У третьокласниці Домініки сьогодні за розкладом математика, українська мова та читання. Її менший брат Стефан – у другому класі. Щоб діти одне одному не заважали – стіл Стефана батьки перенесли до своєї спальні. Встановили там комп'ютер. Поки маленькі школярі навчаються, навшпиньки ходять навіть пес та кішка.

Графік уроків спрощений. Для учнів перших класів — не більше 10-ти хвилин; для учнів других-четвертих класів — не більше 15-ти; 5−7 класів — не більше 20 хвилин; 8−9 класів — 20−25; для старшокласників – до 30 хвилин. А ще навчатися удома Білінським подобається, тому що не треба рано вставати.

Свої плюси у "дистанційці" знайшла і шестикласниця Марія:

"Можна нишком в щось пограти. Можна відключити звук, можна пошукати інформацію в інтернеті, якщо буде тест. Тобто, завжди шпаргалка. З мінусів – що іноді лагает, іноді може вчитель пропадати. Ну це, звичайно треба було в плюси ".

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Хоча усій її сім'ї таке навчання зовсім не до душі. Батьки працюють удома. Для двох дорослих та двох школярів кімнат не вистачає.

"В одній кімнаті одна дитина, в іншій – інша. Чоловік сидить на кухні, а я десь гуляю цілий день. Син досі удома опановує програму. Він любить вчитися. Але не дистанційно. Він любить працювати один на один, йому подобається в школі з вчителькою, з друзями. І для нього це був великий стрес", – розповідає мама.

Наталія з невеличкого містечка на Кіровоградщині виховує дитину сама. І технічних можливостей для навчання удома у сім'ї просто нема. У неї є старенький планшет, але на ньому взагалі навчатися не варіант. Вона спробувала підключитися, але в неї не вийшло.

Таких прикладів і ситуацій, коли школярі ділять один комп'ютер із братами чи сестрами – безліч. У селах інша проблема: з інтернетом. Не в усіх є, не всюди ловить. А ще діти часто відволікаються, не можуть всидіти перед моніторами.

Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, каже:

"Усе впирається у гроші. Величезна купа напрацювань залишається нереалізованою, бо просто нема грошей для того, щоб придбати нормальну техніку для вчителів і для дітей. Нема грошей, щоб зробити нормальний інтернет. Нема грошей, щоб якісно оплатити додаткову роботу вчителя".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше писалося, в МОН пояснили, як зміняться уроки на "дистанційці".

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Також повідомлялося, що міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що формат дистанційного навчання -єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми.

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