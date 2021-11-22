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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 22 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
22 листопада, 06:00
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Цього дня найтепліше буде на півдні країни
Дощова погода буде у половині України/Колаж: Сьогодні
Дощова погода буде у половині України/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 22 листопада, в Україні місцями прогнозують дощову погоду. Окрім того, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Невеликий дощ пройде на територіях Волинської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Хмельницької, Житомирської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Вітер — 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +8 градусів. На сході температура становитиме 6-9 градусів тепла.

У північних регіонах — 5-9 градусів тепла. На півдні очікується +9-14 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +12-14 градусів.

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

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Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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