Дощі та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 22 листопада (карта)

У понеділок, 22 листопада, в Україні місцями прогнозують дощову погоду. Окрім того, очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Невеликий дощ пройде на територіях Волинської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Хмельницької, Житомирської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Вітер — 5-10 м/с.
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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +8 градусів. На сході температура становитиме 6-9 градусів тепла.
У північних регіонах — 5-9 градусів тепла. На півдні очікується +9-14 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +12-14 градусів.
Снігу взимку не чекати?
Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
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