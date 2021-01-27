Ефективність вакцини 50%: що означає цей показник

Що таке ефективність вакцини? Якщо вакцина з ефективністю 50% чи означає це, що половині вона допоможе, а половині – ні?

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Насправді, ефективність вакцини показує зовсім інше. Якой би ефективності (95% або 50%) не була б вакцина – вона працює.

Що показує показник ефективності вакцини розбирався "Сегодня".

Як визначають ефективність вакцини?

Щоб розрахувати ефективність експериментальної вакцини, вчені збирають дві групи добровольців.

Першій групі вводять експериментальну вакцину, другій – плацебо. Ніхто з піддослідних не знає, що саме їм вводять.

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Вчені кілька місяців спостерігають за ними: чи заражаються вакциновані менше групи, яка отримала плацебо.

Отже, вакциновані порівнюються з невакцинованих.

Наприклад, BioNTech і Pfizer досліджували вакцину на 21830 осіб і ще стільки ж отримували плацебо.

У групі, яка отримала вакцину зафіксували 8 хворих. А група, в якій ніхто не отримав вакцину – 162 хворих.

Ось як рахують ефективність вакцини:

ризик інфікуватися в групі вакцинованих (8/21830) * 100=0,04%;

ризик інфікуватися в групі плацебо: (162/21830) * 100=0,74%.

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Отже, вакцина знизила ризик зараження на 0,7 процентних пункту. Це здається мало. Однак, невеликі відмінності в ризиках зараження можуть означати великі відмінності в кількості людей, які заражаються.

Як ми можемо вловити цю різницю у впливі? Потрібно розділити (0,7%) на ризик зараження в групі плацебо (0,74%). Отримуємо 95%. Це і є рівень ефективності.

Ефективність вакцини показує, на скільки знижуються ризики захворіти в порівнянні з тими, хто взагалі не отримав вакцину.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Який ризик захворіти, якщо ефективність вакцини 95%?

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Якщо вакцинуватися вакциною з ефективністю 95%, то це не означає, що ризик захворіти складатиме 5%.

Він ще менше.

Якби ви були вакциновані, то ризик захворіти становить всього близько 8/22000=0,04%.

Для невакцинованих цей ризик становить 0,73%. Але треба зазначити, що це ризики, які спостерігалися в контрольованих умовах в дослідницьких центрах.

В епідеміології розділяють ефективність вакцини на етапі досліджень і коли препарат починають широко використовувати.

Вакцини з якою ефективністю везуть в Україну?

Україна закупить понад 1,9 млн доз вакцини проти Covid-19 в китайській компанії Sinovac Biotech.

В даний час доступні лише обмежені дані по цій вакцині Sinovac – і це збиває загальну картину.

За висновками фахівців бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech складає 50,4%.

Це не означає, що з тих, хто провакцинованими половина захворіє. Ефективність показує, що ризик захворіти знижується на 50,4% з вакцинацією, ніж без неї.

/ Фото: Reuters

Але крім Бразилії, інші країни, що розвиваються, включаючи Туреччину та Індонезію, також проводять випробування CoronaVac.

В Індонезії проміжні дані випробувань показали, що ефективність CoronaVac склала 65,3%.

Туреччина заявила, що ефективність вакцини склала 91,2% на основі дослідження 1322 людей, але це випробування занадто маленьке, в порівнянні з випробуванням у Бразилії за участю 12 500 людей.

Остаточний рівень ефективності може бути трохи вище 50,4% після врахування компанією даних клінічних випробувань з Індонезії і Туреччини.

Ще Україна отримає вакцину, близько 16 млн доз, за ініціативою COVAX.

Планується, що це будуть вакцини фірми Astra Zeneca (Велика Британія) – для 61 країни і Novavax (США) – для 92 країн.

Вакцина, розроблена Oxford-AstraZeneca, має коефіцієнт ефективності близько 70%, який може бути вище після коригування дози.

Крім них, в Міністерстві охорони здоров'я очікують і можливу поставку обмеженої кількості вакцини Pfizer / BioNTech (210 тисяч доз) теж в рамках COVAX. Її ефективність – 95%.

50% ефективності для вакцини – це достатньо чи мало?

Всесвітня організація охорони здоров'я встановила мінімальну ефективність 50% для вакцин проти коронавируса, але вказує, що краще "не менше 70%".

Якщо порівнювати з іншими вакцинами проти коронавируса, то 50% – це мало.

Не існує вакцин ефективних на 100%. Наприклад, вакцина проти кору, паротиту та краснухи (КПК) ефективна проти кору на 97%, проти паротиту – на 88%, а проти краснухи – приблизно на 97%.

Щорічна щеплення від грипу має ефективність 40-60% .

Ефективність вакцини може знижуватися з часом?

Насправді, ще жодна вакцина не пройшла фінальної третьої фази випробувань. В було б правильніше всіх їх називати кандидатами на вакцину. Тому остаточних показників немає і вони можуть змінитися.

Ефективність вакцин буде також коригувати мутація вірусу.

Також не відома стійкість імунітету. Є припущення, що він не тримається не довше ніж декількох місяців. Це підтверджується різними рецензованими статями у наукоивх журналах.

Отже, досі не дуже ясно, як довго вакцина буде забезпечувати захист від хвороби.

Як би там не було, ефективність вакцини може змінитися, якщо за досліджуваними людьми спостерігатимуть, принаймні, протягом ще декількох місяців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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