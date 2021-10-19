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Ще одна область балансує на межі "червоної" зони: подробиці

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 18:06
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В області перевищені показники рівня госпіталізації хворих на коронавірус та завантаженості ліжок з киснем
Харків найближчим часом може перейти в "червону" зону.
Харків найближчим часом може перейти в "червону" зону. / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківська область балансує на межі "червоної" зони. Карантин обов'язково посилять, але більшість жителів регіону до того часу мають бути вакциновані.

Про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, пише "Суспільне".

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Він наголосив, що для щеплених людей буде мінімум обмежень.

"Ми балансуємо на межі "червоної" зони, розуміємо, що пом'якшення будуть лише для тих людей, які повною мірою пройшли кампанію, які мають або будуть мати на день, коли Харківщина може стати "червоною", сертифікат про вакцинацію", – сказав Черняк.

Ситуація на Харківщині

У області вже перевищені:

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  • рівень госпіталізацій (зараз показник 99,9 на 100 тисяч населення при нормі менше 60)
  • завантаженість ліжок з киснем (68,9% при нормі до 65%).

За словами Черняка, у 23 лікарнях регіону для хворих на COVID є загалом 4899 ліжок. На ранок 19 жовтня 3600 з них зайняті. З 2830 ліжок з потоковим киснем зайняті 1982.

"Якщо виникають певні питання по госпіталізації по місту Харкову, зрозуміло, чому, питання зазвичай виникає навколо того, чи є кисень потоковий, тому що перебіг хвороби, потребує стан пацієнтів. Але в разі потреби веземо і до Куп'янська, ми використовуємо всю госпітальну базу", – сказав Черняк.

Ще дві області близькі до локдауну

Івано-Франківська область наближається до "червоної карантинної зони". На сьогоднішній день у цьому регіоні зростає рівень захворюваності COVID-19 і кількість госпіталізацій.

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Крім того, Львівська область може перейти в "червону" зону 20 жовтня. Другий день поспіль в області завищений показник госпіталізації COVID-хворих.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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