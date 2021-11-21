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Є смертельна загроза? Лікар пояснила, чому не можна пропускати друге COVID-щеплення

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 15:05
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Рівень антитіл падає через місяць після пропуску другої дози вакцинації від коронавірусу
Відмова від другого щеплення проти коронавірусу може призвести до смерті.
Відмова від другого щеплення проти коронавірусу може призвести до смерті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відмова від другого щеплення проти коронавірусу може мати небезпечні наслідки. Зростають ризики тяжкого перебігу захворювання та навіть смерті.

Про це розповіла кандидатка медичних наук Тетяна Бондаренко "Обозревателю".

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Як пояснила лікар, якщо людина не хворіла на коронавірус і отримала лише першу дозу вакцини, рівень антитіл стрімко падає приблизно через місяць.

" Якщо ми не підтримуватимемо рівень антитіл, відповідно, вакцина спрацювала вхолосту ", – заявила вона.

Після першої дози антитіла виробилися, але через якийсь час вони утилізуються і виводяться з організму. Рівень імуноглобулінів G у середньому починає зменшуватися через 3-4 тижні. У когось вони можуть затримуватися, у когось виводитися трохи швидше, залежить від імунної системи, від фагоцитозу, від вивідних систем організму, але в середньому – це місяць", – пояснила лікарка.

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У цьому контексті вона наголосила: якщо людина не встигла зробити другу дозу вчасно, її необхідно зробити якнайшвидше.

Друга доза обов'язково має бути

Нехай навіть з невеликою відстрочкою. У той же час, в такому разі не завжди можна розраховувати на отримання максимального захисту від коронавірусу. Перед другою дозою можна зробити аналіз рівня імуноглобуліну G.

"Найкраще зробити другу дозу якнайшвидше після закінчення терміну. Якщо людина "прокинулася" через два місяці, через три, нехай усе одно вводить другу дозу", – порадила лікар.

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Одна доза прирівнюється до відсутності вакцинації

"Якщо людина отримала першу дозу і через пів року зіткнулася з коронавірусною інфекцією, то, найімовірніше, у неї буде такий самий ризик, як у неприщепленої. Якщо вона зіткнеться через місяць чи два, можливо, якийсь захист ще й буде. Але прогнозувати ніхто не зможе. Це ворожіння на кавовій гущі", – наголосила Бондаренко.

Вона додала, що "ліпше чинити так, як рекомендує МОЗ, не пропускати щеплення і дотримуватися інструкцій до вакцин".

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