Гройсман вимагає негайного скликання надзвичайного засідання уряду через ситуацію з COVID-19

Щодня через COVID-19 в Україні помирає близько 400 людей, отже щомісяця – близько 12 тисяч. А це населення таких містечок, як Щастя на Луганщині, Городня на Чернігівщині, Кам’янка на Черкащині чи Жданівка на Донеччині. Держава потребує негайного ухвалення і неухильного виконання рішень щодо захисту людей: забезпечення лікування, поставки вакцин та проведення вакцинації всім без обмежень. Рішення і плани дій мають бути ухвалені на засіданні уряду або, в разі неспроможності урядовців, під час засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Про це в своєму зверненні у Facebook сказав лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

Він вкотре наголосив, що хвороба виникла не зненацька, і уряд мав час підготувати країну, всю інфраструктуру, увійти до міжнародних програм виробництва вакцин, започаткованих навесні минулого року, дослухатися до ефективних порад. Натомість маємо лише згаяні можливості і безліч невирішених проблем, ціна яким – людські життя.

"Минає рік, як в Україну прийшов COVID-19. І зараз ми згадуємо рідних, близьких, знайомих, які померли від цієї страшної хвороби, – зазначив Гройсман. – Рік тому всі наші західні партнери сказали, що вони готуються до вакцинації і до закупки перспективної вакцини. Рік тому я особисто звернувся до голови уряду з проханням спільно з європейськими партнерами закупити вакцину і захистити українців. Отримав відповідь: "Все нормально, не хвилюйтесь, ми над цим питанням працюємо". Ну, можливо, ви і працюєте, але те, що ми бачимо сьогодні: люди не вакциновані, щодня ми втрачаємо по 400 людей. Це 12 тисяч людей в місяць. Це невеликий населений пункт, яких багато по Україні… Лікарні переповнені, а лікарі падають з ніг. В регіонах кричать про дефіцит кисню, а уряд робить вигляд, що нічого не відбувається".

Гройсман звернув увагу на ще одну проблему. Провал програми вакцинації фактично закриває Україну для всього цивілізованого світу. А це має не тільки соціальний аспект – неможливість подорожей, наприклад, а й великий економічний вплив, який відчує кожен – від робітника до пенсіонера.

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Важливо також подбати про здоров’я українського війська, де так само через COVID-19 гинуть бійці.

"Українське військо має бути здоровим, щоб відбивати російську агресію, яка нависає і загрожує подальшими активними діями", – наголосив Гройсман.

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На його думку всі ці питання мають бути обговорені на спеціальному засідання уряду або РНБО.

"Я вимагаю надзвичайного засідання уряду, щоб були ухвалені потрібні рішення і людям був презентований план. Не тільки записатися в "Дії" і стати в чергу на вакцинацію, а чітко розуміти, хто і де буде вакцинований. Треба зняти всі обмеження на вакцинацію, щоб всі українці, які стоять в чергах і хочуть вакцинуватися, могли вакцинуватися, – сказав Гройсман. – Для цього нам потрібні мільйони вакцин, які ви, уряд, маєте забезпечити. Це ваш обов’язок – такий самий, як і обов’язок інших урядів, які досягли мільйонних вакцинацій і захистили своїх громадян. Ми не маємо часу чекати. Кожен день приносить нам величезні втрати. Уряд має діяти чітко. А якщо уряд не здатний діяти – треба скликати Раду національної безпеки та оборони. Ситуація критична. Україна чи не єдина країна в демократичній Європі не може забезпечити захист власних громадян! Це неприпустимо".

Гройсман звернувся до всіх політиків із закликом діяти і втілювати потрібні країні рішення незалежно від політичних вподобань, а також закликав українців берегтися самим, не забувати про маски, дотримання дистанції і не лякатися щеплень.

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"Доки політики будуть робити те, що мали зробити ще півроку тому, ми, громадяни, маємо захищати самі себе. Я прошу і закликаю: не бійтеся вакцинації. Якщо є можливість – вакцинуйтеся, носіть маски, дотримуйтеся дистанції. Бережіть себе і своїх близьких. У нас іншого виходу немає. Давайте разом зупинимо пандемію", – додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман зажадав від уряду скасувати обмеження на вакцинацію.

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