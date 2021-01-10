Як зв'язок 5G впливає на кров людини – експеримент

Зв'язок 5G в Україні з’явиться вже наступного року, а у світі його впровадження стало предметом конспірологічних теорій. Мовляв, саме через 5G почалася пандемія коронавірусу. Чи варто захищатися від мобільної мережі, дізнавалась кореспондентка "Сьогодні" Натала Набокова.

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"Сьогодні" провели унікальний експеримент. З науковцями перевірили, як зв'язок 5G впливає на нашу з вами кров. І чи є від нього захист, адже у Мережі активно продають флешки, амулети та різноманітні креми від випромінювання.

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Вишки 5G підпалюють, зносять і навіть розпилюють в усьому світі. Люди побоюються, що випромінювання може викликати розвиток хвороб. Випромінювання 5G нібито пригнічує розвиток тваринних організмів. З досліджень такого роду відомі досліди на мурахах – їм начебто зв'язок 5G категорично не подобається. Але лабораторні експерименти над комахами далекі від академічності.

Як випромінювання в діапазоні частот 5G впливає, зокрема, на систему крові, покаже експеримент науковців Інституту біології та медицини. Професор Віктор Мартинюк і його асистентка Софія Баюра разом з колегами випробують кров електромагнітними хвилями.

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Спочатку готуємо зразок з плазмою крові для дослідження. Мета – оцінити параметри біоматеріалу перед опроміненням. Намагаємось перевірити теорію, що мікрохвилі можуть руйнувати еритроцити та тромбоцити. Що провокує проблеми з артеріальним тиском, в ендокринній та імунній системах.

"Щоб зрозуміти, чи буде ураження крові внаслідок дії електромагнітних хвиль, створюємо відповідні умови на базі лабораторії радіофізики", – пояснює деталі експерименту професор.

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Подібний експеримент дослідники вже проводили. В тому ж діапазоні, але при більшій потужності випромінювання. Тоді в крові виникли процеси згортання білку. Якщо ви розгортаєте такі мережі, то є потужності, які перевищувати не можна. А от мінімальні потужності в діапазоні 5G на наше самопочуття не вплинуть.

"Людина, яка може підпасти під опромінювання вежі, вона захищена, з одного боку, шкірою – м'язи, жирові прошарки. Потужності, які ми тут використовували, вони ніяк не вплинуть на наше з вами самопочуття", – запевняє завідувач лабораторії квантової радіофізики Віктор Олійник.

У нового формату зв'язку, напевно, є недоліки, але ж і автомобілі коптять, а пластик взагалі утворює острови в океані. Однак вердикт спеціалістів наступний: боятися шкоди для здоров'я від 5G – не варто.

Нагадаємо, в Україні офіційно затвердили план заходів щодо впровадження системи мобільного зв'язку 5G. Згідно з ним, тендер на видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом з використанням 5G повинні оголосити в жовтні 2021 року, а передати частоти – в грудні 2021-го.

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