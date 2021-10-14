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Канікули можуть затягнутися! Як довго школярі будуть вдома

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 жовтня, 17:12
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МОЗ та Міносвіти хочуть лишити дітей на осінніх канікулах якнайдовше
Школи хочуть відправити на карантин ще на кілька тижнів.
Школи хочуть відправити на карантин ще на кілька тижнів.

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти дискутують про продовження осінніх канікул для школярів. Обговорення спричинило погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю UA: Українське радіо.

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Скільки діти будуть вдома

За словами санлікаря, скоріш за все, канікули будуть трошки продовжені.

"Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", – розповів Кузін.

Діти хворіють на коронавірус

За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус знаходиться 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

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"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – додав Кузін.

Обов'язкова вакцинація для педагогів

Якщо в Україні до листопада педагогине зроблять щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що педагоги включені до переліку професій, які повинні обов'язково вакцинуватися для повноцінної роботи.

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