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Контрабандисти в Чернівецькій області шпигували за прикордонниками за допомогою безпілотника (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 16:49
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Чоловіків затримали правоохоронці, коли вони переправляли сигарети через кордон
У Чернівецькій області затримали двох людей, які шпигунили за прикордонниками.
У Чернівецькій області затримали двох людей, які шпигунили за прикордонниками. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зловмисники за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні.Чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Вночі оперативники із залученням спецпризначенців затримали двох осіб без документів. Зі слів затриманих, вони є громадянами України.

Що саме ці чоловіки робили за п’ять кілометрів до державного кордону з літальним апаратом дистанційного керування, тепер з'ясовують правоохоронці. Окрім літального апарату, на місці злету та посадки БПЛА виявили два автомобілі – Ford Connect та Mitsubishi Pajero.

Стежили за прикордонниками

За результатами попереднього огляду місця події та опитування затриманих "операторів" мультикоптера, правоохоронці припускають, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

Знову контрабанда сигарет

28 жовтня прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією виявили пів тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, два БПЛА, 33 батареї живлення до них та автомобіль "фольксваген", з якого здійснювався запуск безпілотників та який слугував як опорний пункт для втілення оборудки.

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Варто додати, що вчора, 6 листопада, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ, прикордонники та поліцейські провели санкціонований огляд виявленого "фольксвагена" та вилучили ноутбук, 2 пульти керування БПЛА, радіостанцію, смартфон та 360 пачок сигарет без марок акцизного податку.

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