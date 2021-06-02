З України намагалися вивезти деталі для військової авіації

Прилади для військово-транспортних літаків збиралися доставити в країни, які знаходяться під санкціями Ради Безпеки ООН

Служба безпеки України завадила одній з вітчизняних транспортних авіакомпаній незаконно вивезти з країни прилади для військово-транспортних літаків.

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Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Зазначається, що незаконну контрабанду перехопили в Миколаївській області. Її збиралися доставити до країн, що знаходяться під санкціями Ради Безпеки ООН. Що саме це за країна – невідомо, однак сама авіакомпанія спеціалізується на вантажоперевезеннях на Близький Схід і в Африку.

/ Фото: СБУ

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Першу контрабандну партію обладнання було вилучено, а одному з учасників незаконної схеми вже оголосили підозру в порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

Йде досудове розслідування.

/ Фото: СБУ

Нагадаємо, минулого року в Миколаєві СБУ завадила вивезти в Росію обладнання для випробувань газотурбінних двигунів, які використовуються на військових кораблях РФ.

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Крім того, наприкінці 2020 року працівників держпідприємства намагалися незаконно вивезти з України в одну з середньоазіатських країн деталі до зенітно-ракетному комплексу "Оса-АКМ".