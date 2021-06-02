З України намагалися вивезти деталі для військової авіації

Служба безпеки України завадила одній з вітчизняних транспортних авіакомпаній незаконно вивезти з країни прилади для військово-транспортних літаків.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Зазначається, що незаконну контрабанду перехопили в Миколаївській області. Її збиралися доставити до країн, що знаходяться під санкціями Ради Безпеки ООН. Що саме це за країна – невідомо, однак сама авіакомпанія спеціалізується на вантажоперевезеннях на Близький Схід і в Африку.
/ Фото: СБУ
Першу контрабандну партію обладнання було вилучено, а одному з учасників незаконної схеми вже оголосили підозру в порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).
Йде досудове розслідування.
/ Фото: СБУ
Нагадаємо, минулого року в Миколаєві СБУ завадила вивезти в Росію обладнання для випробувань газотурбінних двигунів, які використовуються на військових кораблях РФ.
Крім того, наприкінці 2020 року працівників держпідприємства намагалися незаконно вивезти з України в одну з середньоазіатських країн деталі до зенітно-ракетному комплексу "Оса-АКМ".