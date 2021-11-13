Коронавірус чи грип? Від чого найчастіше помирають українці

В Україні поки не зростає захворюваність на грип та ГРВІ, не дивлячись на те, що в країні зараз триває сезон грипу

COVID-19 небезпечніший за грип / Фото: Колаж: Сьогодні

Через різке зростання кількості випадків коронавірусу грип відійшов на другий план. Якщо за місяць від грипу в Україні не помирає жодної людини, то лише за один день від коронавірусу може померти понад 800 людей.

Сайт "Сьогодні" порівняв ситуацію із грипом та коронавірусом в країні.

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За даними Держстату, за січень-серпень 2021 року в Україні від коронавірусу померли 37 077 людей. Від грипу та пневмонії за цей самий період – 10 684 людини.

Наразі в Україні триває пік коронавірусу. Тому ми спостерігаємо високу смертність серед населення. В той час, коли летальних випадків від грипу не зафіксовано.

Скільки людей захворіли за тиждень на ГРВІ та коронавірус

В Україні з 1 до 7 листопада на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 273 884 людини, із них 28,1% — діти віком до 17 років. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.

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Епідемічна ситуація в регіонах

Інтенсивний показник захворюваності становить 724,5 на 100 тисяч населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Проте, це на 40,6% вище показника за аналогічний період минулого сезону.

Низький рівень активності зберігається лише у м. Київ.

Дуже високий рівень інтенсивності епідемічного процесу в Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.

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У 11 областях показники захворюваності на ГРВІ відповідають середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

У 10 областях перевищення епідемічного порога свідчить про високий рівень.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 4 жовтня до 7 листопада 2021 року:

перехворіло 3,6% населення країни;

зареєстровано 1 111 пацієнтів із ГПЗ;

зареєстровано 2 167 пацієнтів із ТГРІ;

летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Сезонна вакцина проти грипу

Вакцинація проти грипу знижує ризик захворіти та запобігає розвитку ускладнень. МОЗ України наголошує на важливості сезонної вакцинації проти грипу, передусім тим, хто входить до груп ризику:

медпрацівникам;

учителям;

дітям віком до п’яти років;

вагітним;

літнім людям віком від 60 років;

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

усім, хто працює в місцях скупчення людей.

В Україні доступні дві вакцини від грипу: "Ваксігрип Тетра" ("Санофі Пастер", Франція) і "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея). В МОЗ запевняють, що вони обидві якісні та безпечні.

Статистика коронавірусу в Україні за добу

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Минулої доби госпіталізували 4564 особи, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 203 149 людей;

одужали – 2 620 094 особи;

летальних випадків – 76 302;

проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) та Львівській (1243) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1839 випадків;

Вінницька область – 887 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2219 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2066 випадків;

Полтавська область – 1124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Які вакцини проти коронавірусу є в Україні

Нині для імунізації українців використовують 6 вакцин, всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК.

– розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК. Moderna – розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК.

– розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК. Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор.

– розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор. AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор.

– розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор. CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech. Тип вакцини – інактивована.

Що ж небезпечніше – COVID-19 чи грип?

Обидві хвороби можуть мати летальний кінець і нехтувати ними не можна. Але COVID-19 небезпечніший за грип тим, що він вражає більшу кількість людей і через цю хворобу лікарні перевантажені.

Інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що будь-яка хвороба, яка забирає життя і може мати важку форму – небезпечна.

"Це стосується й грипу. Звичайно, грип не вражає всіх людей, зокрема це робить COVID-19. Є певні елементи, чому грип цього не робить. COVID-19 перевантажує лікарні. Якщо прийде грип і поєднається з COVID-19, то шанси смерті збільшаться вдвічі. Наприклад, я вже вакцинований проти грипу, як і моя сім'я", – сказав Федір Лапій.

Чи плутають грип із ковідом?

COVID-19 та грип мають схожі симптоми, такі як:

кашель;

нежить;

біль в горлі;

лихоманка;

втома.

Однак COVID-19 може спричинити додаткові симптоми - втрата смаку та нюху, задишка.

Як пояснили нам у "Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України", плутанини при постановці діагнозу не виникає.

Пацієнти, які захворіли на грип чи COVID-19, розподіляються на етапі ПЛР-дослідження. Медики ставлять діагноз на підставі клінічних проявів та лабораторних досліджень.

Якщо до лікарні потрапляє людина із застудою, то їй обов'язково роблять швидкий тест на антиген, або проводиться відбір матеріалу та відправляється на дослідження до лабораторії. Якщо СОVID не підтверджується, їй ставлять відповідний діагноз – грип чи ГРВІ.

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