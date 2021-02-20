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Коронавірус. В Україні 6295 нових випадків зараження

20 лютого, 08:17

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

За останню добу інфекція забрала життя 73 українців

В Україні за останню добу виявили 6295 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, за останні 24 години захворіли 429 дітей і 223 медпрацівники. За весь час пандемії в Україні зареєстрували 1 299 967 випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За добу від COVID-19 померли 73 українці (всього – 25 045 осіб). Вилікувати за останні 24 години вдалося 4539 інфікованих, а за весь час пандемії – 1 144 516.

Всього в країні провели 6 681 355 ПЛР-тестів на коронавірус.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили сайт про вакцинацію від COVID-19. Мобільної версії сайту поки немає.

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Тим часом в Україні знову ввели адаптивний карантин, який набере чинності з наступного тижня. Країну знову ділитимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідеміологічної ситуації. Дивіться в сюжеті, де і що буде заборонено:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Джерело: Сьогодні

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