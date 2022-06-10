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"Крапива" б'є! Том Купер розповів про програму, яку бояться росіяни

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 червня, 12:57
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Застосування цієї системи дозволяє скоротити час, необхідний для розгортання батарей, ураження цілей і відкриття контрбатарейного вогню
Альтернативи такого програмного забезпечення немає
Альтернативи такого програмного забезпечення немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Об'єднання Army SOS розробило для українських військових картографічний розвідувальний додаток "Кропива", який дозволяє за допомогою планшета маркувати становище ворога. Програмне забезпечення передає вказівку найближчим артилерійським знаряддям, дозволяючи координувати їх вогонь, що зумовлює синхронному вогню з однієї й тієї ж мети з кількох різних позицій.

Про новий пристрій у своєму блозі розповів австрійський військовий аналітик Том Купер.

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Як працює пристрій

Зв'язок між елементами системи здійснюється за допомогою супутникової передачі ATMS. Завдяки цьому додаток збільшив час реакції при одночасному зниженні його вразливості. Середній час розгортання гаубічної батареї скорочено в 5 разів – до трьох хвилин; час ураження незапланованої мети втричі, до однієї хвилини; а час, необхідний відкриття контрбатарейного вогню, скоротилося вдесятеро, до 30 секунд.

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У поєднанні із систематичним використанням дронів для коригування вогню "Кропива" на порядок підвищила ефективність української артилерії, виступаючи у ролі мультиплікатора сили.

Хакерська група Fancy Bear вже атакувала програму в період з 2014 по 2016 рік, проте безуспішно. На початку бойових дій наприкінці лютого 2022 року російські кіберпідрозділи здебільшого розпочали систематичні атаки на українські термінали супутникового зв'язку, щоб порушити їхній зв'язок. У відповідь Київ переключив їх на супутникову мережу Starlink, створену SpaceX. З того часу компанія Ілона Маска зарекомендувала себе як експерт у нейтралізації російських кібератак та глушенні атак, забезпечивши, серед іншого, безперебійну роботу "Кропиви".

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Також ми писали про те, що в Івано-Франківську розробили пристрій, який виводить з ладу ворожі дрони. Нова зброя обчислює безпілотник та блокує сигнал антен. А також, що в Україні для допомоги ЗСУ зброю почали друкувати на 3D-принтері.

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