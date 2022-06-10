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Кінець російським "Орланам"! Як працює антидрон, який розробили українці (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 червня, 11:57
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Нова зброя обчислює безпілотник і блокує сигнал антен
Українці розробили антидрон
Українці розробили антидрон / Фото: Колаж: Сьогодні

На Прикарпатті розробили пристрій, що виводить з ладу ворожі дрони. Про це йдеться у сюжеті "Україна 24 в ефірі телемарафону.

Як працює антидрон

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"Для того, щоб його ввімкнути, необхідно лише натиснути кнопку "Пуск". Рушниця зашуміла, значить дрон потрапив у зону дії цієї зброї. Антени на рушницю блокують сигнали безпілотника і той моментально стає некерованим. Дальність дії цього дівайся – 4 кілометри", – розповів про принцип дії представник компанії-розробника Ярослав Філімонов.

Він зазначив, що у користуванні девайс досить простий, щоб навчитися, бійцям достатньо лише 5 хвилин.

Таку високотехнологічну зброю виготовляють в Івано-Франківську, раніше компанія була у Києві, але змушена була переїхати.

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Етапи збірки пристрою розділені на частини

  • Складання захисного корпусу
  • Підготовка комплектуючих для рушниці та акумулятора
  • Заготовляє основний акумуляторний блок.

За словами Філімонова, ця рушниця-антидрон фактично рятує людські життя.

Читайте також: В Україні зброю друкують на 3D-принтері .

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