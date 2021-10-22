Криваві ванни і безліч привидів. ТОП-5 містичних замків України (фото)

На заході України особливо багато цікавих замків, кожен з них має безліч історій

Найбільш містичні замки України / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є багато замків і про більшість з них ходять легенди. Деякі історії дійшли і до нашого часу.

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш містичні замки України.

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Олеський замок

Олеський замок, фото zikua

Замок збудували не пізніше XIV століття, що робить його найстарішим у Львівській області. За нього довгий час боролися поляки і литовці. У той час замок розташовувався на кордоні двох держав. Після пожежі в середині минулого століття замок був повністю зруйнований.

Охоронці розповідають, що вночі в замку завжди чуються дивні звуки, з'являються напівпрозорі силуети, на які реагують навіть сторожові собаки. Тут є і власний привид. Згідно з легендою, це душа Адама Жолкевського.

Він був закоханий у дочку одного з власників замку Мар'яну Данилович, але отримав відмову і покінчив життя самогубством. Його не поховали на кладовищі, а скинули в болото біля замку, як роблять з самогубцями. Душа так і не змогла знайти спокій і тепер бродить по замку. Деякі кажуть, що дівчина також наклала на себе руки, тому в замку насправді живуть два привиди.

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Підгорецький замок

Підгорецький замок. Фото: Вікіпедія

Замок побудований у XVII столітті у французькому стилі і був одним з найкрасивіших палаців Східної Європи. У радянський період інтер'єр замку спочатку розікрали, а пізніше в будівлі розмістили санаторій для хворих на туберкульоз. Зараз усередині замку йде реставрація.

За розповідями, власник замку Вацлав Ржевуський вбив свою дружину Марію у нападі ревнощів. Поховати її з виконанням всіх ритуалів він не міг, тому ніхто досі не знає, що з нею сталося. Кажуть, що тіло було замуровано в стіну замку, заховано в підвалі під сходами або спалено в печі.

Жителі замку, а пізніше і пацієнти диспансеру, скаржилися на прозору даму без душі, яка щоночі бродила по кімнатах і залах у пишному білому платті, гасила свічки, відкривала і закривала двері.

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Ужгородський замок

Ужгородський замок. фото camping.in.ua

Замок уже відсвяткував своє тисячоліття, але добре зберігся. За легендами, у цьому замку теж є привид, але з'явився він лише в XVII столітті, під час правління Другетів. Дочка графа випадково познайомилася з воєводою сусіднього графства, який хотів захопити замок.

Дівчина розповіла всі секрети замку, і навіть показала секретні ходи, про які знала тільки князівська родина. Дізнавшись про вчинок дочки, жорстокий батько наказав стратити воєводу, а дочку замурувати заживо в стіну. З тих пір ночами замком бродить привид дівчини і шукає коханого воєводу.

Золочівський замок

Золочівський замок. Фото: vidviday.ua

Замок стоїть ще з 1634 року у Львівській області. З приходом австрійських військ, він перетворився у тюрму. І вже з тих пір почав вбирати в себе негатив.

З появою у замку незрозумілих каменів, привезених під час реставрації, містики ще додалося. На гірській породі проглядаються дивні незрозумілі символи. Деякі вважають їх картою, інші – зашифрованими таємними знаками. Кажуть, колись вони належали лицарському ордену тамплієрів.

Після появи каменів у Золочівському замку стали помічати примари невідомого чоловіка. Усі, кому доводилося бачити його, описують темний довгий плащ, тростину в руці і капелюх.

Замок Паланок

Замок Паланок. Фото: Вікіпедія

Найбільше прославили Паланок на Закарпатті дві жінки – Софія Баторі та Ілона Зріні – свекруха і невістка, які управляли замком і були ворогами.

Ілона увійшла в історію як хоробрий охоронець фортеці, а Софію Баторі спіткала містична і страшна слава. За розповідями, жінка була надзвичайно жорстокою і мала пристрасть до людської крові. Вона нібито не тільки вбивала заради неї, а й приймала криваві ванни, приносячи в жертву 13-річних дівчат.

Старі люди розповідають, що в кімнатах Мукачівського замку в ті часи були спеціальні кімнати для тортур, стіни яких шліфувалися людськими тілами.