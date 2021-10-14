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Марш захисників і захисниць і Koval fest: які святкування організували в Дніпрі (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 жовтня, 13:41
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У місті вже пройшов традиційний марш, а також проводять низку заходів на різних локаціях
У Дніпрі святкують День захисника і захисниць.
У Дніпрі святкують День захисника і захисниць. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на День захисників і захисниць організували багато святкових заходів. "Сьогодні" дізналися, як місто відзначає свято.

Марш захисників і захисниць

Як пише Інформатор, в місті вже пройшов традиційний марш. До нього приєдналися ветерани, волонтери, родичі загиблих військових і місцеві жителі.

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Спочатку вони зібралися в сквері біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покласти квіти. Після цього почався сам марш.

Об 11:00 колона стартувала від Алеї Героїв, далі кількасот присутніх попрямували вулицею Андрія Фабра і проспектом Дмитра Яворницького. Фінальна точка ходи – Соборна площа.

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У Дніпрі пройшов марш захисників і захисниць. Фото: Інформатор

Koval fest

На Фестивальному причалі з 14 по 16 жовтня проходитиме Koval fest. Гості фестивалю зможуть поспостерігати за ковалями, а також спробувати свої сили в куванні.

Фестиваль проводять вчетверте. Туди приїдуть понад 70 ковалів з усієї України. Організатори обіцяють безліч майстер-класів, а також виставку зброярів. Крім того, бажаючі зможуть викувати на пам'ять сувенір – монетку або невелику підкову.

Заходи в музеї АТО

Низку святкових заходів організували в музеї:

  • 12:30 – 13:30 – виступ військового оркестру Центрального територіального управління НГУ;
  • 13:30 – 14:30 – відкриття фотовиставки Андрія Карпенка "Під небом Донеччини";
  • 14:30 – 15:30 – виступ Першого волонтерського хору;
  • 15:30 – 16:00 – відкриття виставки малюнків "І частка козацька веде мене";
  • 10:00 – 16:00 – фільм "Мир".

Що буде в парку Шевченка

На оглядовому майданчику парку імені Шевченка запланували безліч заходів:

  • 13.00 – відкриття свята;
  • 14:00 – виступи творчих колективів;
  • 16:00 – змагання зі стрільби з лука;
  • 16:00 – майстер-класи з нарізки гарбуза зі свічками;
  • 16:00 – плетіння маскувальної сітки;
  • 16:30 – страви козацької кухні – каша і компот;
  • 17:00 – виступи шалених козаків – показові номери зі зброєю та інтерактивні конкурси;
  • 18:00 – козацьке фаєр-шоу.

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