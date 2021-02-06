Машини, квартири і багато грошей: що відомо про суддів КСУ, які подали позов до України

Зарплати 300 тисяч гривень на місяць Олександру Литвинову і Олександру Космініну явно мало

Двоє суддів Конституційного суду вимагають від держави гроші – мовляв, їм не виплатили понад мільйон гривень зарплати за період карантину. Тепер служителі Феміди вимагають ці гроші з податків простих українців.

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"Сьогодні" з'ясовували, які перспективи у цього судового процесу.

В середньому за рік суддя Конституційного суду отримує 4,5 млн гривень зарплати. Але Олександру Литвинову і Олександру Космініну цього виявилося замало для нормального життя – вони подали в суд до держави, аби стягнути 1,3 млн гривень зарплати, недоотриманої під час карантину.

Арифметика проста: середня місячна зарплата судді КСУ – чверть мільйона гривень, але в квітні минулого року через пандемію Кабінет міністрів обмежив зарплати чиновників, встановивши граничну планку в розмірі 47 тис. на місяць. Це вп'ятеро менше за місячний дохід суддів.

Тому, поки звичайні українці несли збитки, закривали бізнес і втрачали роботу, Конституційний суд в серпні оперативно визнав це рішення Кабміну неконституційним.

"На моє переконання, це вже нівелювання абсолютно всіх моральних чинників. Якщо задуматися, для переважної більшості людей 47 тисяч – це астрономічні зарплати. Те, що рідко отримують держслужбовці і у сфері бізнесу. Та для суддів КСУ – ці зарплати маленькі", – каже представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

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Ми спробували зв'язатися з самими позивачами. Олександр Касмінін з початку тижня трубки не бере. А от його колега Олександр Литвинов все ж спробував пояснити свою позицію.

"Я коментарів не даю ... Я користуюся судовим захистом і правом як громадянин України звернутися з позовом до суду за захистом своїх прав", – каже суддя Литвинов.

Згідно з деклараціями за 2019 рік, позивачі не бідують – мають по кілька квартир і престижні автомобілі. Зокрема, у Литвинова – квартира в Києві, понад 100 тис. доларів на рахунках, дві ділянки в елітному передмісті, Конча-Заспі.

У його колеги Олександра Космініна – теж квартира в столиці на 150 квадратних метрів, а у власності родини – 6 земельних ділянок та 3 квартири в Полтаві. Сам суддя Космінін їздить на "Тойота Прада". Вартість такої машини – близько 2 млн гривень.

Відео: Сьогодні

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Інші судді не подавали до Адміністративного суду і це як раз дуже красномовно свідчить про те, що інші судді розуміють, що, коли складно в державі, країні, то має бути складно всім.

Судді українського Конституційного суду отримують одну з найвищих зарплат серед колег у всьому світі. Наприклад, служителі Феміди федерального суду Німеччини мають в перерахунку на наші гроші – 280 тис. гривень. Але у Космініна разом з усіма доплатами виходить понад 300 тис.

Судді Конституційного суду України отримують зарплати на рівні Верховного суду США. Але порівняти суддів США і наших суддів – їм є куди рости.

Олександр Литвинов і Олександр Космінін прийшли до Конституційного суду разом з нинішнім головою Олександром Тупицьким. Він уже й сам встиг втрапити в скандал. Крім того, що Тупицький з колегами майже позбавили Україну безвізу, визнавши неконституційною статтю про приховування декларацій чиновників і кримінальну відповідальності за це, голова КСУ поїхав відпочивати на Мальдіви, поки українська влада намагалася подолати конституційну кризу.

Судді Литвинов і Космінін подали позов до одіозного Окружного адміністративного суду Києва. Його очільнки Павло Вовк – фігурант кримінальної справи, і найближчим часом його мають примусово доставити до Антикорупційного суду.

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На коли призначено засідання з перерахунку зарплат суддів, поки що невідомо.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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