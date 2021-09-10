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Медведчук залишився під домашнім арештом і подав скаргу до ЄСПЛ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
10 вересня, 11:32
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За словами Медведчука, його скарги вже прийняті до розгляду в Європейському суді з прав людини
Медведчук відмовився оскаржувати рішення суду про продовження йому домашнього арешту і подав скаргу до ЄСПЛ. Колаж: "Сьогодні"
Медведчук відмовився оскаржувати рішення суду про продовження йому домашнього арешту і подав скаргу до ЄСПЛ. Колаж: "Сьогодні"

Голова політичної ради партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук, якого підозрюють у зраді і замаху на розграбування національних ресурсів, прийняв рішення не подавати апеляцію на рішення суду про продовження його домашнього арешту до 31 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

"У ситуації, що склалася, в умовах злочинного тиску влади на суд, який вкотре продовжив мені домашній арешт, я прийняв рішення відмовитися від подання апеляції і перенести юридичну боротьбу з питання незаконного обрання мені запобіжного заходу до Європейського суду з прав людини, де мої скарги вже взяті до розгляду", – написав Медведчук.

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Він висловив упевненість, що рішення суду було неправомірним і прийнято під тиском.

У чому підозрюють Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
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Нагадаємо, що сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

Також хто отримав найбільшу зарплату у Верховній Раді: Порошенко, Медведчук чи Тимошенко.

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