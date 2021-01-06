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"Медзакупівлі" відлучать від закупівель COVID-вакцини – Степанов

6 січня, 10:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Міністр вважає, що держпідприємство дискредитує Україну

Міністерство охорони здоров'я змінить компанію, яка виконуватиме функції із закупівлі вакцини від коронавірусу.

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Про це заявив голова відомства Максим Степанов під час брифінгу.

Таким чином міністр відреагував на заяви ДП "Медичні закупівлі України" щодо блокування їх роботи.

"Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка безпосередньо виконуватиме цю технічну функцію із закупівлі вакцини. Ми не можемо ставити під небезпеку забезпечення вакциною України, тому що комусь хочеться писати повідомлення в соціальних мережах і отримувати хвилинку слави", – сказав він.

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Степанов додав, що звинуваченнями в бік Міністерства підприємство дискредитує Україну перед міжнародним співтовариством і погіршує "наші позиції в переговорах".

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Нагадаємо, раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його роботи внаслідок незатвердження МОЗ тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає можливості фінансувати операційну діяльність ДП.

Степанов назвав "фейком" звинувачення з боку "Медзакупівель". За його словами, фінплан підприємства затверджений 10 грудня і переданий до ДП.

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МОЗ Максим Степанов Медичні закупівлі України
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