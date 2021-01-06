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"Медзакупки" отлучат от закупок COVID-вакцины – Степанов

6 января, 10:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Министр считает, что госпредприятие дискредитирует Украину

Министерство здравоохранения сменит компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцины от коронавируса.

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Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.

Таким образом министр отреагировал на заявления ГП "Медицинские закупки Украины" о блокировании их работы.

"Я думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет непосредственно выполнять эту техническую функцию по закупке вакцины. Мы не можем подвергать опасности обеспечение вакциной Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в социальных сетях и получать минутку славы", – сказал он.

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Степанов добавил, что обвинениями в сторону Министерства предприятие дискредитирует Украину перед международным сообществом и ухудшает "наши позиции в переговорах".

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Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировании его работы вследствие не утверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП.

Степанов назвал "фейком" обвинения со стороны "Медзакупок". По его словам, финплан предприятия утвержден 10 декабря и передан в ГП.

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Минздрав Максим Степанов Медицинские закупки Украины
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