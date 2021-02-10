МОЗ про епідемію COVID-19 в Україні: онлайн-брифінг

Захворюваність в Україні знизилася, а ось смертельних випадків від ковіду ще багато

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 10 лютого в Україні підтвердили 3409 нових випадків зараження коронавірусом (1 253 055 з початку епідемії). За вівторок померли 163 українця (23 934 з початку епідемії), а одужали 7768 осіб (1 092 376 з початку епідемії).

Відзначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилася більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.

Відео: Сьогодні

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