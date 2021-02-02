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Степанов назвав кількість українців, яких вакцинують першими

2 лютого, 10:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Міністр назвав п'ять етапів вакцинації і кому робитимуть щеплення передусім

Згідно з планом вакцинації українців, першими вакцину отримають 367 тисяч осіб, а почнеться цей процес вже з середини лютого. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Голова МОЗ заявив, що вакцинація пройде в п'ять етапів. Кого вакцинуватимуть першими:

  1. Медиків, які працюють у лікарнях з коронавірусними пацієнтами.
  2. Працівників лабораторних центрів, які роблять тести українцям на коронавірус.
  3. Працівників екстреної медичної допомоги (не тільки лікарів "швидкої", а й водіїв).
  4. Людей, які перебувають у соціальних установах (в будинках для людей похилого віку, інтернатах тощо), а також їх персонал;
  5. Військових сил ООС на Донбасі.

"Загальна кількість всіх цих категорій на першому етапі – це 367 тисяч осіб. Усім їм буде наданий доступ до безкоштовної вакцини", – сказав Степанов і додав, що вакцинація добровільна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що як МОЗ боротиметься з "позачерговою" вакцинацією. Якщо хтось зробить щеплення раніше встановленного терміну – це загрожує кримінальною справою.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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