Степанов назвал количество украинцев, которых вакцинируют первыми

Согласно плану вакцинации украинцев, первыми вакцину получат 367 тысяч человек, а начнется этот процесс уже с середины февраля. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава заявил, что вакцинация пройдет в пять этапов. Кого будут вакцинировать первыми:
- Медиков, которые работают в больницах с коронавирусными пациентами.
- Работников лабораторных центров, которые делают тесты украинцам на коронавирус.
- Работников экстренной медицинской помощи (не только врачей "скорой", но и водителей).
- Людей, которые находятся в социальных учреждениях (в домах престарелых, интернатах и т.д.), а также их персонал;
- Военных сил ООС на Донбассе.
"Общая численность всех этих категорий на первом этапе – это 367 тысяч человек. Всем им будет предоставлен доступ к бесплатной вакцине", – сказал Степанов и добавил, что вакцинация добровольная.
Как сообщали новости "Сегодня", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что как Минздрав будет бороться с вакцинацией "вне очереди". Если кто-то сделает прививку раньше положенного срока – это грозит уголовным делом.
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