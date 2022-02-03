Прогноз погоди в Україні на тиждень

Українські синоптики розповіли, на які зміни чекати від погоди

Погода в країні протягом семи днів буде різною / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні найближчого тижня буде відносно сніжною. До кінця тижня у деяких областях можливі дощі.

Про це повідомляють Факти.

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У четвер, 3 лютого, дощ зі снігом буде лише на Сході. На Півдні, як і напередодні, йтиме дощ. В інших областях – мінлива хмарність і лише вночі подекуди можливий сніг. На Півночі збережеться морозяна погода – до -3 градусів вдень та -8 вночі. До +1 буде на Заході та в Центрі.

На Сході стовпчики термометрів піднімуться до +3 (у Донецькій та Луганській областях) та до +7 у Криму.

У п'ятницю, 4 лютого, можливий мокрий сніг лише в окремих областях на Заході. На решті території – без істотних опадів та мінлива хмарність.

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Крім того, посиляться нічні морози. На Півночі вдень буде до -7, а вночі – до -11. Трохи тепліше буде у центральних областях – до -6 градусів, Сході – до -5 і Заході – до -4. На Півдні у п'ятницю температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1.

На вихідні, 5-6 лютого, скрізь буде мокрий сніг. І лише на Півдні та Сході опадів не очікується.

7 лютого по всій країні буде сніг з дощем.