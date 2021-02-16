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Морози підігрують кишеньковим злодіям: як не стати жертвою

16 лютого, 11:33

Ігор Сєров , Віталій Семченко

Не носіть в зовнішніх кишенях цінні речі та гроші

Зимові морози можуть підіграти злодіям. Як захиститися від правопорушників, з'ясували журналісти "Сьогодні".

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Статистика показує, що взимку помітно зростає кількість кишенькових крадіжок. Наприклад, у січні минулого року сталося 913 таких злочинів. А вже в лютому, коли температура істотно знизилася, кількість крадіжок зросла до 1798.

"Справа в тому, що якщо на людину надіта товста куртка, пуховик, то її легко обікрасти. Жертва в такому товстому одязі не завжди відчуває, що в кишеню хтось заліз. А якщо ще на людині капюшон, то шанси почути якийсь шурхіт знижуються ще більше", – розповіли нам столичні оперативники.

Тому щоб захиститися від злочинців, не носіть в зовнішніх кишенях цінні речі та гроші.

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Нагадаємо, раніше "Сьогодні" розповідали, як захиститися від квартирних крадіжок в святковий період.

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Також ми писали, що в спальному районі Одеси зловили на гарячому грабіжників. Банда забрала з квартири цінні речі і вже виходила з під'їзду, де їх чекали оперативники.

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крадіжка кишенькові злодії злодії поліція
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