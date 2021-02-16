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Морозы играют на руку ворам-карманникам: как не стать жертвой

16 февраля, 11:33

Игорь Серов , Виталий Семченко

Не носите в наружных карманах ценные вещи и деньги

Надвигающиеся морозы могут сыграть на руку ворам. Как защититься от правонарушителей, выяснили журналисты "Сегодня".

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Статистика показывает, что зимой заметно растет число карманных краж. К примеру, в январе прошлого года произошло 913 подобных преступлений. А уже в феврале, когда температура существенно снизилась, число краж возросло до 1798.

"Дело в том, что если на человеке толстая куртка, пуховик, то его легко обворовать. Жертва в такой толстой одежде не всегда ощущает, что в карман кто-то залез. А если еще на человеке капюшон, то шансы услышать какой-то шорох снижаются еще больше", – рассказали нам столичные оперативники.

Поэтому чтобы защититься от преступников, не носите в наружных карманах ценные вещи и деньги.

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Морозы играют на руку ворам-карманникам: как не стать жертвой

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как защититься от квартирных краж в праздничный период.

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Также мы писали, что в спальном районе Одессы поймали с поличным грабителей. Банда забрала из квартиры ценные вещи и уже выходила из подъезда, где их ждали оперативники.

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кража карманники воры полиция
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