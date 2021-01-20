Шахраї чотири роки водили за носа підприємців по всій Україні

Харківські слідчі передали до суду кримінальну справу групи шахраїв, що протягом 2017-2020 років обманом заволодівали грошовими коштами і продукцією підприємців в Харківській та інших областях України.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

До складу угруповання входили два чоловіки і п'ять жінок віком від 20 до 34 років, які використовували кілька злочинних схем. Загальна сума матеріальних збитків потерпілих – майже 400 тис. гривень.

"Шахраї розміщували у сільських засобах масової інформації оголошення про, нібито, продаж організацією товарів народного вжитку, сільськогосподарської продукції, палива, або знаходили в мережі Інтернет аналогічні оголошення підприємців. У подальшому зловмисники пропонували потерпілим зробити передплату за товари або під виглядом перевізників просили оплатити послуги перевезення та заволодівали переведеними коштами", – розповіли в поліції.

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Слідчі також встановили кілька фактів, коли правопорушники зникали після отримання товарів для перевезення. Загалом задокументовано 16 епізодів злочинів.

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Харківські правоохоронці провели 9 обшуків на території кількох регіонів України, під час яких вилучили незаконно отримані гроші та інші цінності, записи "чорної бухгалтерії", засоби зв'язку та іншу техніку.

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Зараз шестеро підозрюваних вже під вартою, на їхнє майно накладено арешт. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили подружжя, яке організувало псевдотуристичний бізнес.

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