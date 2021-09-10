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На 15 році шлюбу: підозрюваний у справі Шеремета Riffmaster обвінчався зі своєю дружиною

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 вересня, 22:43
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З цього приводу Андрію Антоненко дозволили порушити умови домашнього арешту
Андрій Антоненко зі своєю дружиною живуть вже 15 років / Колаж "Сегодня"
Андрій Антоненко зі своєю дружиною живуть вже 15 років / Колаж "Сегодня"

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який недавно був звільнений з СІЗО , обвінчався в Михайлівському соборі Києва зі своєю дружиною Світланою Антоненко.

Про це повідомило видання Watchers.Media в Facebook.

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У свою чергу адвокат Антоненко Дмитро Круговий повідомив, що суд дозволив, щоб його підзахисний тимчасово покинув місце відбування домашнього арешту для участі в церемонії.

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