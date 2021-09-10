На 15 году брака: подозреваемый в деле Шеремета Riffmaster обвенчался со своей женой

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, обвенчался в Михайловском соборе Киева со своей женой Светланой Антоненко.
Об этом сообщило издание Watchers.Media в Facebook.
Супруги решили обвенчаться на пятнадцатом году брака.
"Супруги переживает "второе любви", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше", – говорится в сообщении.
В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд разрешил, чтобы его подзащитный временно покинул место отбывания домашнего ареста для участия церемонии.
В ожидании суда
- В апреле Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.
- В деле об убийстве Шеремета появился "белорусский след", однако полиция не рассматривала его.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил: изменение меры пресечения для основного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не говорит о том, что судебный процесс затянулся.
- Шевченковский районный суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность суда присяжных, рассматривающих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.