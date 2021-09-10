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На 15 году брака: подозреваемый в деле Шеремета Riffmaster обвенчался со своей женой

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 22:43
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По этому поводу Андрею Антоненко разрешили нарушить условия домашнего ареста
Андрей Антоненко со своей женой живут уже 15 лет / Коллаж "Сегодня"
Андрей Антоненко со своей женой живут уже 15 лет / Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, обвенчался в Михайловском соборе Киева со своей женой Светланой Антоненко.

Об этом сообщило издание Watchers.Media в Facebook.

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Супруги решили обвенчаться на пятнадцатом году брака.

"Супруги переживает "второе любви", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше", – говорится в сообщении.

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В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд разрешил, чтобы его подзащитный временно покинул место отбывания домашнего ареста для участия церемонии.

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В ожидании суда

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