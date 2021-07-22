Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по Закарпаттю

Інтенсивні дощі зруйнували трансформаторну підстанцію та пошкодили 7 мостів і 50 мостових переходів

Нова повінь на Закарпатті принесло великі збитки

У Закарпатській області тривають роботи з усунення наслідків негоди, через яку були пошкоджені автошляхи і підтоплені десятки будинків. Станом на 20 липня вдалося відновити життєдіяльність села Стебний, яке найбільше постраждало внаслідок негоди 10-11 липня.

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Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Про прогрес в усунені наслідків природного катаклізму розповіли на брифінгу очільник облдержадміністрації Анатолій Полосков, начальник Головного управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак та заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Роман Ус.

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"10 липня на Рахівщині розпочалися інтенсивні дощі: загалом випало більше півмісячної норми опадів, що зумовило різке підвищення рівня води у річках. У результаті – паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно та затопив житлові будинки. Відразу було проведено оперативну нараду, сформовано штаб та залучено відповідні структури для ліквідації наслідків стихійного лиха", – зауважив Анатолій Полосков.

Реклама Наслідки стихії в селі Стебний

Водою була зруйнована трансформаторна підстанція, 600 м електричної мережі; затоплено 192 будинків, з них 93 – житлові. Виявилися пошкодженими 7 мостів та 50 мостових переходів, 48 мостів на лісових дорогах, 2 пішохідні мости, 4 ділянки берегоукріплень протяжністю близько 4 км та одна підпірна стінка.

Загальна сума збитків склала майже 160 млн грн.

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В останні тижні багато країн Європи потерпають від повені, викликаною сильними дощами. Так у Бельгії у результаті повені загинула щонайменше 31 людина, 163 людини вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Німеччині кількість жертв потопу збільшилася до 156 людей. Стихія також дісталася і сусідньої Австрії – там міста теж пішли під воду.