Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Не дожив до обміну. Окупанти вбили полоненого українця в тюрмі на Донбасі

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 листопада, 19:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Руслан Макарець загинув в колонії в окупованій Макіївці, на його тілі знайшли ножові поранення
На Донбасі у в'язниці вбили полоненого Руслана Макарця (на фото).
На Донбасі у в'язниці вбили полоненого Руслана Макарця (на фото). / Фото: Колаж: Сьогодні

На окупованому Донбасі в колонії загинув українець Руслан Макарець. Його вважали полоненим, хоч у минулому він працював на "ДНР", але потім здався українській поліції та співпрацював з нею.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Реклама

"Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32. Смерть Русла Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", – написала Денісова.

Бойовик чи полонений?

За інформацією "Ґрати", з лютого 2017-го по травень 2018 року він служив у окупантів водієм в інженерно-Саперній роті однієї з військових частин "ДНР".

Після закінчення служби він поїхав до Бахмута, який знаходиться під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у Програмі "На тебе чекають вдома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Реклама

Потім він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. Але на КПП в Горлівці його затримали окупанти. Згодом засудили до 13 років тюрьми за "шпигунство на користь українських спецслужб". Він відбував покарання в Макіївській виправній колонії №32.

Українська влада намагалася звільнити Макарця

Процес звільнення осіб з непідконтрольних Уряду України територій не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором, пояснює омбудсмен.

Востаннє 9 незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року.

Реклама

Не перша смерть в колонії

Наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 – в Луганській області.

"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", – повідомила Денісова.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 листопада 1991. До Києва прибув новий чотирипалубний теплохід «Тарас Шевченко», збудований у Німеччині на замовлення Головрічфлоту України...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

146 626

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти