Нова вакцина проти COVID-19 та збільшення російських військ на кордоні з Україною — головні новини за ніч

ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу, а Росія продовжує стягувати свої війська на український кордон

Нова вакцина від COVID-19 захищає на 78%, а РФ взимку підтягне війська до українських кордонів/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Ні й ніколи!" – президент Грузії відмовила Саакашвілі у помилуванні

Голові Виконавчого комітету реформ при президенті України, третьому президенту Грузії (2004-2013 роки) Міхеїлу Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років і був заарештований, не варто сподіватися на президентське помилування. Про це заявила нинішній президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Зурабішвілі не вважає, що можна помилувати Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Захистить на 78%. Що ще відомо про схвалену ВООЗ нову вакцину від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це вже восьмий препарат, схвалений для вакцинації від COVID-19.

Нову вакцину можна вводити не всім/Колаж: Сьогодні

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Зимова війна? Озвучено дату, коли РФ підтягне до українського кордону максимум військових сил

Збільшення російських військ на кордоні з Україною очікується на грудень-січень. Такі дані зібрала українська розвідка. Навколо українського кордону та території тимчасово окупованого Криму постійно дислокується близько 90 тисяч російських військових.

Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів. / Фото: Колаж: Сьогодні