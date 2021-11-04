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СЬОГОДНІ Новини України

Нова вакцина проти COVID-19 та збільшення російських військ на кордоні з Україною — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 листопада, 06:00
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ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу, а Росія продовжує стягувати свої війська на український кордон
Нова вакцина від COVID-19 захищає на 78%, а РФ взимку підтягне війська до українських кордонів/Колаж: Сьогодні
Нова вакцина від COVID-19 захищає на 78%, а РФ взимку підтягне війська до українських кордонів/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Ні й ніколи!" – президент Грузії відмовила Саакашвілі у помилуванні

Голові Виконавчого комітету реформ при президенті України, третьому президенту Грузії (2004-2013 роки) Міхеїлу Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років і був заарештований, не варто сподіватися на президентське помилування. Про це заявила нинішній президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Зурабішвілі не вважає, що можна помилувати Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Зурабішвілі не вважає, що можна помилувати Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Захистить на 78%. Що ще відомо про схвалену ВООЗ нову вакцину від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це вже восьмий препарат, схвалений для вакцинації від COVID-19.

Нову вакцину можна вводити не всім/Колаж: Сьогодні
Нову вакцину можна вводити не всім/Колаж: Сьогодні

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Зимова війна? Озвучено дату, коли РФ підтягне до українського кордону максимум військових сил

Збільшення російських військ на кордоні з Україною очікується на грудень-січень. Такі дані зібрала українська розвідка. Навколо українського кордону та території тимчасово окупованого Криму постійно дислокується близько 90 тисяч російських військових.

Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів.
Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Івано-Франківська область посилює карантин. Як тепер потрапити на курорт

Регіональна комісія ТЕБ та НС посилює карантинні обмеження в Івано-Франківську. На курорти пускатимуть лише COVID-безпечних відпочивальників.

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Відвідувати курорти області зможуть лише вакциновані або ті, хто може підтвердити відсутність COVID-19/Колаж: Сьогодні
Відвідувати курорти області зможуть лише вакциновані або ті, хто може підтвердити відсутність COVID-19/Колаж: Сьогодні

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