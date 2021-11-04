Новая вакцина против COVID-19 и увеличение российских войск на границе с Украиной — главные новости за ночь

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"Нет и никогда!" – президент Грузии отказала Саакашвили в помиловании
Главе Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, третьему президенту Грузии (2004-2013 годы) Михеилу Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет и был арестован, не стоит надеяться на президентское помилование. Об этом вновь заявила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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