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Зимова війна? Озвучено дату, коли РФ підтягне до українського кордону максимум військових сил

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 листопада, 23:27
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Українська розвідка зібрала дані, які підтверджують можливість ескалації найближчим часом
Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів.
Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збільшення російських військ на кордоні з Україною очікується на грудень-січень. Такі дані зібрала українська розвідка.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі "Ток Шоу №1 Василя Голованова" на телеканалі "Україна24".

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За її словами, довкола українського кордону та на території тимчасово окупованого Криму постійно дислокується близько 90 тисяч російських військових.

"Ця цифра то зменшується, то збільшується. Ми постійно цей рух спостерігаємо", – сказала Маляр.

Ескалація можлива вже найближчим часом

За словами заступниці міністра оборони, той рух, який зараз відбувається на кордоні – нормальний. Якщо так можна сказати, для стану війни, у якому ми знаходимося.

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"За інформацією розвідки, я зараз таку новину скажу, але нам слід очікувати в грудні і січні більше новин. Тому що розвідка говорить, що планується збільшення контингенту саме в ті місяці", – повідомила Маляр.

Вона додала, станом на зараз, ситуація не катастрофічна. Але ризик ескалації існує, бо Україна знаходиться в стані війни.

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