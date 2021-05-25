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Падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському: причина трагедії

25 травня, 21:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У поліції визначилися з остаточною версією падіння повітряної кулі в Хмельницькій області

У падінні повітряної кулі поблизу Кам'янець-Подільського винна погода. Така основна версія поліції.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Копи вважають, що вітер був настільки сильний, що навіть досвідчений пілот не зміг здійснити посадку. Зараз він і ще четверо пасажирів із переломами в лікарні.

"Усі пасажири в тверезому стані, усі висновки експертизи на кожного пасажира вже є у кримінальній справі. Включно з пілотом", – сказав начальник управління ГУНП у Хмельницькій області Руслан Герасимчук.

Як відомо, у селі Кульчіївці впала повітряна куля з людьми. Кошик занесло на кладовище, він розбив пам'ятники, а люди випадали на ходу. 53-річний житель Прилук загинув, ще четверо пасажирів отримали серйозні травми.

Очевидиця трагедії Тетяна Шельварчук-Прядійчук у коментарі "Сьогодні" розповіла, що літальний апарат почало заносити у різні боки ще до падіння .

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