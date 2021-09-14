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Парламентську ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців" перенесли – дата

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 вересня, 21:30
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Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України продовжила розгляд інформації у справі організації операції із затримання 33-х бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Що відомо

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Як повідомила помічник-консультант голови ТСК Мар'яни Безуглої – Лілія Білоусова, наступне засідання призначено на понеділок, 20 вересня.

"Тимчасова слідча комісія продовжила своє засідання. Наступна зустріч буде в понеділок, і про брифінг ми в обов'язковому порядку повідомимо", – сказала Білоусова.

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Як затримували "вагнерівців"

  • Затримання відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 людей прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб відправитися далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять у Києві для арешту бойовиків.
  • Після гучного провалу спецоперації Банкову звинуватили у зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.
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Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

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