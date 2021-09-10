Безугла: спецоперації по "вагнеровцам" не було, проте їх намагалися виманити з Росії

Голова Тимчасової слідчої комісії розповіла про результати розслідування гучного скандалу

Глава ТСК по "вагнеровцам" Мар'яна Безугла повідомила, що Україну цікавили 33 російських бойовика / Колаж "Сегодня"

Санкціонованої спецоперації по затриманню групи найманців з приватної російської армії ПВК Вагнера не було. Це була спроба СБУ виманити бойовиків ПВК Вагнера. Серед них могли бути свідки запуску ракети в Боїнг 777 під Донецьком. Розпорядження про проведення такої операції не міг дати п'ятий президент України Петро Порошенко.

Про це заявила 10 вересня Глава Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питання "вагнеровців" Мар'яна Безугла .

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"Безпосередньо санкціонованої спецоперації з примусової посадки турецького літака з "вагнеровцамі" в Україні не було. Однак були спеціальні розвідувальні заходи в рамках постійної роботи зі збору інформації щодо залучення осіб з боку Російської Федерації до приватних військовим компаній, які беруть участь у збройній агресії РФ на сході Україна. Така робота ведеться з 2014 року" , – заявила Безугла.

За словами голови комісії, з 2014 по 2018 рік тривала рутинна робота по збору такої інформації. Були визначені декілька десятків осіб, які представляли оперативний інтерес. З них визначили 33, які цікавлять Україну.

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"Спеціальний захід було заплановано на липень 2020 року. Його метою було безпосередньо витягнути групу осіб з території РФ ", – говорить Безугла.

Роль Порошенко

За словами голови Тимчасової слідчої комісії, Порошенко не міг дати відповідне розпорядження на проведення даної операції.

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"Петро Олексійович не міг організувати цей спеціальний захід. Виходячи із заяв п'ятого президента, він особисто санкціонував операцію в 2018 році, але ми бачимо, що в 2014-2018 роках тільки почали збирати інформацію. Це – рутинна робота, а планування спеціального заходу – це липень 2020 року. Тільки в липні СБУ було передано інформацію за результатами документування та відбору тих, хто становив оперативний інтерес ", – резюмувала Безугла.

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять в Києві для арешту бойовиків.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

Колишній глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про спецоперацію СБУ щодо найманців Вагнера. Він заперечує, що українські спецслужби могли обманом заманити бойовиків у Мінськ.